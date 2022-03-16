Намагаються переламати хід боїв: Жирнов про російських військових біля Києва

Сьогодні найзагрозливішими для Києва є Житомирський, Вишгородський та Броварський напрямки.

Бої довкола Києва продовжуються, йдеться саме про Ірпінь, Бучу, Гостомель, Димер, Іванків та Баришівку. Ворог веде системні обстріли, аби переламати хід боїв, однак постійні втрати його деморалізують.

Про це в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів голова військової адміністрації столиці, генерал-майор Збройних сил України Микола Жирнов.

"Вже протягом тижнів окупант не може підібратися ближче до столиці. Ми його зупинили. І за деякими напрямками наші Збройні сили перешли до наступу",- заявив Жирнов.

Як зауважив Жирнов, сьогодні ж найзагрозливішими для Києва є Житомирський, Вишгородський та Броварський напрямки.

"Там постійно тривають бої. Противник намагається переламати хід боїв, завоювати наступальну ініціативу. Як наслідок: захопити всі основні магістралі на підступах та оточити Київ",- додав Жирнов.

Однак внаслідок відсічі з боку українських захисників ворог втратив наступальну ініціативу, деморалізований й потребує відновлення, а також перегрупування.

Щодо ворожої військової колони, яка рухалась у напрямку Києва

"На цю колону було нанесено ураження і вони перейшли до оборони. Кожного дня вони зазнають втрати від сил оборони і від тих сил, які вночі їх бʼють. Тому вони намагаються зробити перегрупування, поповнити втрати особового складу, відремонтувати техніку і забезпечити логістику", - розповів Жирнов.

Нагадаємо, увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили у кілька приватних будинків на Подолі.

Раніше повідомлялось, що ворог намагався просунутись у бік Києва, але не мав успіху.

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