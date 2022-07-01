Намагався втікти з дому: у Києві рятувальники визволяли підлітка, який застряг у вікні (фото)

Хлопець намагався вилізти в вікно, але застряг.
У Києві підліток намагався втекти з дому і застряг у віконній решітці. Його довелося визволяти рятувальникам.
Про це повідомили в КАРС "Київська служба порятунку".
Подія сталася на першому поверсі одного з житлових будинків на вулиці Михайла Донця, що в Солом'янському районі.
За 20 хвилин за допомогою спеціального обладнання потерпілого деблокували. До робіт було залучено п'ять рятувальників та одну одиницю техніки.
Нагадаємо, у Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок вигадала спосіб, як може допомогти ЗСУ. Дівчинка пропонує усім охочим на вулиці зіграти з нею за благодійний внесок, який потім відправляє військовим.
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