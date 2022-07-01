Намагався втікти з дому: у Києві рятувальники визволяли підлітка, який застряг у вікні (фото)

Намагався втікти з дому: у Києві рятувальники визволяли підлітка, який застряг у вікні (фото)

Хлопець намагався вилізти в вікно, але застряг.

У Києві підліток намагався втекти з дому і застряг у віконній решітці. Його довелося визволяти рятувальникам.

Про це повідомили в КАРС "Київська служба порятунку".

Подія сталася на першому поверсі одного з житлових будинків на вулиці Михайла Донця, що в Солом'янському районі.

За 20 хвилин за допомогою спеціального обладнання потерпілого деблокували. До робіт було залучено п'ять рятувальників та одну одиницю техніки.

Фото: КАРС Київська служба порятунку

Фото: КАРС Київська служба порятунку

Нагадаємо, у Києві 10-річна чемпіонка світу з шашок вигадала спосіб, як може допомогти ЗСУ. Дівчинка пропонує усім охочим на вулиці зіграти з нею за благодійний внесок, який потім відправляє військовим.

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