Намагався втекти: у Києві 27-річний чоловік кинув молоток у будівлю Верховної Ради

Намагався втекти: у Києві 27-річний чоловік кинув молоток у будівлю Верховної Ради

Мотиви вчинку чоловіка невідомі.

У Києві затримали 27-річного чоловіка, який кинув молоток у вікно Верховної Ради та намагався втекти.

Про це повідомили в Нацполіції України.

За даними поліції, підозрюваний жбурнув молоток у вікно парламенту та намагався втекти, проте його оперативно затримала поліція.

Особу підозрюваного встановили. Це - 27-річний житель Львова. Чоловіка затримали та передали слідчим. Відомо, що він готувався до вчинення злочину.

У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Із затриманим спілкуються слідчі. Обставини події встановлюються.

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