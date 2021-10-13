Намагався вибігти з квартири і згорів: у Києві через пральну машину сталася пожежа в багатоповерхівці

Намагався вибігти з квартири і згорів: у Києві через пральну машину сталася пожежа в багатоповерхівці

Полум'я за лічені хвилини охопило ванну кімнату, а потім і коридор квартири.

У Києві в одній з багатоповерхівок згоріла квартира. Вогонь загорівся в ванній кімнаті — спалахнула пральна машина.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Києві.

Як з'ясувалося, подія трапилася 12 жовтня біля 22:45 на проспекті Науки в Голосіївському районі столиці. Там в квартирі на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку сталася пожежа. Попередньо, вогонь спалахнув в пральній машині. Полум'я за лічені хвилини охопило ванну кімнату, а потім і коридор квартири.

“Під час гасіння займання рятувальниками було виявлено труп чоловічої статі 1941 року народження. Чоловік знаходився у лежачому положені в напрямку руху до виходу з квартири. О 23:07 бійці локалізували пожежу на площі п’яти квадратних метрів, а о 23:12 — ліквідували”, — розповіли в пресслужбі ДСНС в Києві.

В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у центрі Києва спалахнула пожежа. Загорівся дах 5-поверхового житлового будинку.

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