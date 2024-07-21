Намагалися зупинити ще 2021-го: прокуратура про деталі трагедії на атракціоні через Дніпро у Києві

Київська міська прокуратура натякнула, що у трагедії може бути вина КМДА і суди.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом обриву на канатній переправі через р. Дніпро у Києві, внаслідок чого загинула людина.

Про це передає Київська міська прокуратура.

"Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини(ч.2 ст.272, ч. 3 ст. 367 КК України)", – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі запевнили, що ще в 2021 році намагалася зупинити роботу цього атракціону. Київська міська прокуратура навіть натякнула, що у трагедії може бути вина КМДА і суди.

"Прокурори звернулись до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.01.2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя.

Відповідачами у справі були Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), КП "ПЛЕСО" та Товариство-переможець конкурсу", – пишуть у прокуратурі столиці.

Однак суд позов не задовольнив.

"Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки", – йдеться в повідомленні прокуратури.

За їхньою інформацією, під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.

"Втім, нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця, до сьогоднішнього трагічного випадку це не турбувало. Посадовцям КМДА, які "вимагають від правоохоронців ретельного розслідування" нагадуємо про їхню позицію у судах", – різко відповіли у Київській міській прокуратурі.

На ці закиди у КМДА поки не відповіли.

Нагадаємо, що у Києві під час обриву тросу на атракціоні-спуску через Дніпро загинув хлопець 20 років. Його тіло досі не знайшли.

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