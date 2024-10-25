Наліт "Шахедів" на Київщину: пошкоджено лінію електропередач

В одному з районів уламки ворожого дрона пошкодили ЛЕП та призвели до загорання сухостою.

В Київській області сили ППО знищили всі російські безпілотники, які ворог запустив у ніч проти 25 жовтня. Уламки ворожого дрона пошкодили ЛЕП.

Про це повідомила Київська ОВА.

Через нічну атаку безпілотниками в Київській області двічі оголошувалася повітряна тривога, яка тривала понад чотири години.

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В регіоні працювали сили ППО, які знищили ворожі цілі. Минулося без влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури, а також – без постраждалих.

В одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих БпЛА сталася пожежа трав'яного настилу. Загорання було оперативно ліквідовано.

В іншому районі уламки ворожого безпілотника пошкодили лінію електропередач та призвели до загорання сухостою. Пожежу загасили.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, "Шахеди" також атакували Київ. Було знешкоджено до 15 безпілотників. В одному з районів столиці зафіксовано падіння уламків.

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