Налагодив збут наркотиків: в Києві судитимуть "перевертня" в погонах

Правоохоронець працював не сам.
У Києві судитимуть поліцейського за регулярний збут наркотиків. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Встановлено, що 35-річний правоохоронець під час виконнаня своїх обов'язків систематично збував амфетамін місцевим мешканцям. Його товариш виготовляв психотропні речовини у нарколабораторії на Броварах. В ході розслідування лабораторію ліквідовано.
"Дії наркоторговців кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна", - повідомляють у прокуратурі.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує кілька випадків знущання правоохоронців з пересічних громадян у різних містах України. Винних обіцяють притягти до відповідальності.