Налагодили бізнес з надання секспослуг: під Києвом викрито групу сутенерів (фото)

На підозрюваних працювало 20 жінок, вартість послуг сексуального характеру становила $150 за годину та $800 за ніч.

На Київщині викрито п'ятьох учасників злочинної організації, які налагодили нелегальний бізнес з надання сексуальних послуг.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що мешканка Харкова від початку 2022 року створила та очолила злочинну організацію, до складу якої увійшли ще чотири особи. Підозрювані налагодили заборонений бізнес із надання послуг сексуального характеру на території Київської та Харківської областей.

"Між членами групи був чіткий розподіл ролей. Жінок для зайняття проституцією залучали шляхом розміщення рекламних оголошень у месенджері Telegram. Вказані особи винаймали квартири для надання послуг інтимного характеру, організовували транспортування осіб до місць розпусти, приймали від них замовлення та вели облік та розподіл прибутку від протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні прокуратури.

На підозрюваних працювало 20 жінок. Вартість послуг сексуального характеру становила 150 доларів США за годину та 800 доларів США за ніч. Половину заробленого повії віддавали сутенерам.

Сутенери винаймали квартири для сексуальних втіх, організовували транспортування осіб до місць розпусти, приймали від них замовлення та вели облік та розподіл прибутку

Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів, а також за адресами надання інтимних послуг вилучено мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи і гроші.

Вартість послуг сексуального характеру становила $150 за годину та $800 за ніч, половину заробленого повії віддавали сутенерам

Поліція затримала підозрюваних, наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

На Полтавщині оголосили вирок жінці, яка відправила через Telegram власні інтимні відео з маструбацією. Новосанжарський районний суд визнав відео продукцією порнографічного характеру та призначив жінці 34 тисячі гривень штрафу, а також конфіскував телефон, як знаряддя злочину.

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