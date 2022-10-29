"Нафтогаз" доручив припинити постачання газу на Трипільську ТЕС – одну з найбільших на Київщині

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" доручали "Київоблгазу" припинити постачання газу на Трипільську ТЕС – одну з найбільших виробників електричної та теплової енергії у Київській області.

Про це заявив народний депутат та голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо кризових явищ на енергоринку Олексій Кучеренко.

"НАК Нафтогаз дав команду Київоблгазу припинити постачання газу на Трипільську ТЕС, яка виробляє критичну для Києва та області електроенергію. Хочу зазначити, що наслідки ракетних ударів по енергетичних об’єктах значно посилюються безглуздими діями енергетичних монополістів та повністю розбалансованою та безвідповідальною системою "управління" в паливно-енергетичному комплексі", - заявив Кучеренко.

Процедура відключення від газопостачання Трипільської ТЕС розпочнеться від 30 жовтня.

Масована атака Росії по об'єктах критичної інфраструктури

10 жовтня Росія розпочала майже щоденні ракетні обстріли критичної інфраструктури України – внаслідок атак було зруйновано майже 40% об'єктів енергетики.

Через пошкодження в Україні запроваджують більш тривалі екстрені відключення світла.

Керівник НАК "Нафтогаз-Україна" Юрій Вітренко заявив, що ця зима буде "найгіршою в історії" через перебої з постачанням електроенергії та опалення.

У п'ятницю, 28 жовтня, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала нове обладнання ППО для захисту об'єктів енергосистеми.

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