Надзвичайники відвідали у лікарні 7-річну Женю, яку врятували з-під завалів будинку в Києві (фото)

Надзвичайники відвідали у лікарні 7-річну Женю, яку врятували з-під завалів будинку в Києві (фото)

Дівчинку врятувала з-під завалів багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета.

Працівники ДСНС відвідали у лікарні 7-річну дівчинку Женю, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу житлов будинок у Києві, що стався 26 червня.

Тоді з-під завалів вдалось врятувати дитину та її матір, батько загинув.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні, 5 липня, Женя, кадри порятунку якої облетіли увесь світ, зустрілася зі своїми рятівниками.

Надзвичайник Артур, який і врятував дівчинку, передав Жені її гімнастичний купальник, знайдений серед уламків будинку.

"Натомість майбутня чемпіонка подарувала своєму рятівникові символічний малюнок, який, ми віримо, оберігатиме нашого колегу від небезпек, з якими мають справу надзвичайники ДСНС на кожному бойовому виїзді", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, зранку 26 червня Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 під час атаки на Київ. Ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

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