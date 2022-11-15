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Надзвичайники ліквідували наслідки ракетного удару по Києву (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Надзвичайники ліквідували наслідки ракетного удару по Києву (фото)

В столиці рятувальники ліквідували наслідки масованих обстрілів російськими окупантами.

В Києві рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів. Зафіксовані влучання за трьома адресами столиці. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо,в Печерському районі столиці внаслідок падіння уламків збитої ракети сталося загоряння на 2 та 3 поверхах 5-поверхового житлового будинку загальною площею 60 “квадратів” з частковим руйнування фасаду будівлі.

Також сталося часткове руйнування квартири на 24-му поверсі 24-поверхового житлового будинку без наступного горіння.

В Оболонському районі столиці уламки збитої ракети впали біля фундаменту занедбаного будівництва.

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Займання на локаціях ліквідовано.

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“Наразі виявлено тіло 1 людини та 1 людина постраждала. Інформація щодо жертв та потерпілих уточнюється”, - додали в пресслужбі ДСНС України.

© ДСНС України
Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Наслідки можуть бути і для сусідніх держав.

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Дата публікації
Перегляди
3237
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