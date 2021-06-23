"Надуло з Росії": в Укргідрометцентрі пояснили причини погіршення видимості у Києві

Така метерологічна ситуація не несе загрози життю і здоров’ю киян та гостей міста.
В Українському гідрометцентрі пояснили причини погіршення метеорологічної видимості у столиці.
За інформацією Українського гідрометцентру, 22 червня у Києві було зафіксовано погіршення метеорологічної видимості.
"Причиною такого явища стало видування у південних районах РФ значної кількості ґрунту та переміщення повітряних мас на територію України. Крім того, додатковим фактором стало посилення швидкості вітру до 20 м/с у м. Києві, що спричинило видування з дорожнього покриття і вулиць дрібнодисперсного пилу, а також підвищення вологості повітря, яке сприяє погіршенню горизонтальної видимості", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
У повідомленні зазначається, що така ситуація не несе загрози життю і здоров’ю киян та гостей міста.
"Ситуація покращиться до середини ночі, проте залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякий час", - підсумували в Укргідрометцентрі.
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