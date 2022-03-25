Надсилали ворогу фото блокпостів: у Києві затримано диверсійно-розвідувальну групу

До складу ДРГ входило троє чоловіків 1975, 1979 та 1997 років народження та жінка, 2000 року народження.

У Києві оперативники затримали диверсійно-розвідувальну групу.

Зловмисники фотографували розміщення блокпостів на території міста та передавали цю інформацію ворогу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"У ході відпрацювання оперативної інформації співробітники управління карного розшуку столичного главку спільно з працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю та спецпризначенцями КОРДу, у Подільському районі затримали групу осіб, яка причетна до диверсійно-розвідувальної діяльності. До її складу входило троє чоловіків 1975, 1979 та 1997 років народження та жінка, 2000 року народження", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці виявили у мобільних телефонах фігурантів фотознімки блокпостів на території Києва.

Наразі зазначену групу осіб було передано співробітникам профільних служб для подальшого відпрацювання та проведення заходів щодо встановлення інших учасників диверсійно-розвідувальної діяльності.

Нагадаємо, у Київській області станом на 25 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

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