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"Надійні, відповідальні, віддані своїй справі": Росія вбила двох енергетиків у Києві (фото)

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"Надійні, відповідальні, віддані своїй справі": Росія вбила двох енергетиків у Києві (фото)

Фото: КП "Київтеплоенерго"

Один із загиблих віддав енергетичній галузі 35 років свого життя.

У результаті російської атаки 18 жовтня у Києві загинули двоє енергетиків КП "Київтеплоенерго" - Микола Сахно та Олексій Черников.

Про це повідомили на сторінці підприємства в Facebook.

Олексій Черников (1970 р.н.) прийшов в енергетичну галузь чотири роки тому, а Микола Сахно (1958 р.н.) віддав цій сфері 35 років свого життя

"Надійні, відповідальні, віддані своїй справі. Справжні професіонали високого ґатунку. Глибокі співчуття родинам Олексія Олександровича та Миколи Васильовича. Вічна пам'ять колегам", - зазначили в КП.

Нагадаємо, 18 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в результаті атаки Росії на критичну інфраструктури столиці загинуло три людини. Це співробітники одного з пошкоджених об’єктів.

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