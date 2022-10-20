"Надійні, відповідальні, віддані своїй справі": Росія вбила двох енергетиків у Києві (фото)

Один із загиблих віддав енергетичній галузі 35 років свого життя.

У результаті російської атаки 18 жовтня у Києві загинули двоє енергетиків КП "Київтеплоенерго" - Микола Сахно та Олексій Черников.

Про це повідомили на сторінці підприємства в Facebook.

Олексій Черников (1970 р.н.) прийшов в енергетичну галузь чотири роки тому, а Микола Сахно (1958 р.н.) віддав цій сфері 35 років свого життя.

Також читайте Де та в який час вимикатимуть електроенергію в Україні 20 жовтня — Укренерго

"Надійні, відповідальні, віддані своїй справі. Справжні професіонали високого ґатунку. Глибокі співчуття родинам Олексія Олександровича та Миколи Васильовича. Вічна пам'ять колегам", - зазначили в КП.

Нагадаємо, 18 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в результаті атаки Росії на критичну інфраструктури столиці загинуло три людини. Це співробітники одного з пошкоджених об’єктів.

Читайте також: