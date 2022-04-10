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Над зруйнованою російськими окупантами Бородянкою з'явилась подвійна веселка: фото

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Над зруйнованою російськими окупантами Бородянкою з'явилась подвійна веселка: фото

Фото: Paula Bronstein

У Мережі показали веселку, яка з'явилась над знищеним містом.

У місті Бородянка Київської області, яку нещадно обстрілювали російські вбивці 10 квітня з'явилась подвійна веселка.

Про це повідомив місцевий житель Сергій Яценко. 

"Веселка на тлі руїн у Бородянці", - написав місцевий житель. 

Нагадаємо, у Бородянці на Київщині, яка, напевно, найбільше постраждала від російських обстрілів, дивом вціліла кухонна шафа у зруйнованому будинку.

Також Зеленський розповів про звірства окупантів у Бородянці та Маріуполі. 

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