Над зруйнованою російськими окупантами Бородянкою з'явилась подвійна веселка: фото

У Мережі показали веселку, яка з'явилась над знищеним містом.
У місті Бородянка Київської області, яку нещадно обстрілювали російські вбивці 10 квітня з'явилась подвійна веселка.
Про це повідомив місцевий житель Сергій Яценко.
"Веселка на тлі руїн у Бородянці", - написав місцевий житель.
Нагадаємо, у Бородянці на Київщині, яка, напевно, найбільше постраждала від російських обстрілів, дивом вціліла кухонна шафа у зруйнованому будинку.
Також Зеленський розповів про звірства окупантів у Бородянці та Маріуполі.
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