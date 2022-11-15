Над Київщиною сили ППО відбили декілька ударів російських військ

Голова Київської ОВА попросив мешканців не фотографувати та не знімати місця прильотів.

У Київській області сили протиповітряної оборони збили кілька об’єктів, запущених російськими військами по території України.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

“В області працює ППО. Є інформація про збиті об’єкти”, – написав він у Telegram.

Очільник Київської ОВА попросив мешканців не фотографувати та не знімати місця прильотів.

Кулеба закликав усіх під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, окупанти завдали удар по Києву та області. Зафіксовано влучання у житлові будинки в Печерському районі.

NASAMS і ASPIDE в Україні: додаткові ППО зроблять українське небо ще безпечнішим

Читайте також: