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Над Києвом літало шість повітряних зондів: у КМВА пояснили, чи збили ворожі цілі та мету їхнього запуску

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Над Києвом літало шість повітряних зондів: у КМВА пояснили, чи збили ворожі цілі та мету їхнього запуску

Фото: Associated Press

Окупанти могли запустити повітряні кулі, щоб виснажити нашу ППО.

Над Києвом у середу, 15 лютого, виявили шість ворожих повітряних зондів. Частину з них збила система ППО, військові шукають уламки, щоб проаналізувати, що це було. 

Про це повідомили у КМВА. 

"За інформацією, яка уточнюється, це були повітряні кулі, які переміщуються в просторі під дією вітру. Ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО", - йдеться у повідомленні. 

У КМВА додали, що остаточне визначення типу та характеристик літальних апаратів та їхнього обладнання буде зроблено після детального вивчення та аналізу решток збитих об’єктів.

Нагадаємо, над Києвом виявили повітряні цілі. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що в небі над Київщиною зафіксували повітряні кулі з відбивачами. 

У розвідці вважають, що таким чином РФ збирає дані про роботу ППО.

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Перегляди
4216
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