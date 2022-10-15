Над Києвом частково працює антидронний купол: як він діє

Це унікальна річ, у розробці якої беруть участь науковці з різних країн НАТО. Читайте останні новини Києва на ТСН.ua.

Над Києвом частково працює спеціальний купол для захисту від дронів, а повністю завершити його створення мають у найближчі два роки.

Про це радник мера Києва Юрій Зозуля розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Весь світ прийшов на допомогу Україні та створює новітню систему, яка не використовувалася ніде раніше. Вона тиражуватиметься не лише містами України, а й, я так думаю, по всьому світу", – сказав радник столичного голови.

Він зазначив, що у проєкті беруть участь і британські, і канадські вчені. Долучається майже весь науково-технічний потенціал НАТО.

Очікується, що на створення повноцінного антидронного купола піде близько двох років.

"Але хочу сказати, що фрагментарно цей купол уже працює у Києві. Є особливо важливі об’єкти, які охороняються такими антидронними системами", – повідомив Зозуля.

Він пояснив, що у планах – створити систему, яка дозволятиме фіксувати переміщення дронів та атакуватиме їх завчасно.

"Це глибокий ешелонований захист. Тобто він починається за сотні кілометрів від міста. Система виявляє за різними ознаками дрони й ланцюжком передає на різні ситуаційні центри, які фіксують переміщення цього БПЛА. Відповідно, всі системи зможуть зорієнтуватися в азимут і атакувати цей дрон", – розповів радник мера Києва.

Нагадаємо, в ніч проти 13 жовтня російські війська атакували дронами-камікадзе інфраструктуру Київщини. Окупанти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури в Макарівській громаді.

За підсумками засідання у форматі "Рамштайн" генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив про передавання Україні засобів для боротьби з безпілотниками, аби захистити від російських атак цивільну інфраструктуру.

Окрім того, за інформацією видання The New York Times, Україна отримує від ізраїльської розвідки інформацію про іранські дрони, якими російські війська атакують території держави.

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