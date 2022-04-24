Національний театр імені Франка поновлює роботу у Києві: розклад вистав

Національний академічний драматичний театр імені Франка поновлює роботу.

Як повідомляється на сайті установи, від наступного тижня театр розпочне показувати вистави у Києві на сценах колег, зокрема в театрі Лесі Українки та Оперній студії НМАУ ім. Петра Чайковського.

Театр гратиме як вистави для всіх охочих глядачів, так і благодійні вистави для військових. Купити квитки можна через сервіс Kontramarka.ua. Зазначається, що свої перші постановки колектив театру вирішив зробити благодійними і запросити на перегляди військовослужбовців ЗСУ та бійців територіальної оборони.

Так, 27 і 28 квітня представлять одну із резонансних камерних вистав — "Лимерівна" (постановка режисера Івана Уривського, сценографія Петра Богомазова) за однойменним твором Панаса Мирного. 29 і 30 квітня в Оперній студії НМАУ покажуть виставу-визитівку "Шельменко-денщик", поставлену за комедією Григорія Квітки-Основ'яненка режисером Петром Ільченком, актори зіграють її аж утрьохсоте.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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