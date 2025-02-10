Операція "Чисте місто" в Києві: під час обшуків знайшли гори з доларів (фото)

У рамках операції "Чисте місто" щодо викриття масштабної корупції у Київській міській раді НАБУ та САП провели обшуки в осіб, пов’язаних із організатором злочинної схеми. Під час слідчих дій у банківських скриньках було знайдено значну суму готівки: понад 6,4 млн доларів США, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень.

НАБУ і САП провели операцію.

НАБУ і САП провели операцію.

6 лютого стало відомо про масштабну операцію щодо корупції у земельній і бюджетній сферах Києва. За даними слідства, організацією керував впливовий колишній депутат Київської міської ради, який мав значний вплив на ухвалення рішень у міськраді та Київській міській державній адміністрації.

Серед підозрюваних:

ексдепутат КМР, керівник злочинної організації;

заступник голови КМДА;

чинні депутати КМР та члени земельної комісії;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

ще четверо осіб, залучених до незаконних схем.

У межах операції затримано сімох учасників угруповання, загалом про підозру повідомили десятьом особам.

Як діяла корупційна схема?

Зловмисники знаходили перспективні земельні ділянки у Києві та реєстрували на підконтрольних осіб фіктивне право власності на споруди, яких не існувало. Це дозволяло їм подавати заяви до міськради та отримувати землю без проведення аукціонів.

Депутати КМР та посадовці КМДА, які входили до злочинної організації або перебували під її впливом, забезпечували ухвалення необхідних рішень. В обмін вони отримували хабарі у вигляді грошей та нерухомості.

Організація повністю контролювала земельні рішення у столиці:

"потрібні" особи отримували права на землю;

іншим створювали перешкоди, змушуючи їх домовлятися з членами угруповання.

Керівник угруповання також контролював кадрові призначення у КМДА:

впливав на дії посадовців;

просував на ключові посади лояльних до себе осіб;

домагався звільнення незручних чиновників;

вирішував питання розподілу бюджетних коштів в інтересах своєї групи.

Центр ухвалення рішень фактично перемістився з офіційної будівлі КМР на Хрещатику до іншого місця, де ключові питання "вирішувалися" у тісному колі впливових осіб.

Спроби приховати сліди

Щоб уникнути викриття, зловмисники використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми та контрспостереження. Однак це не завадило детективам НАБУ викрити їхню діяльність.

Протягом 2023-2024 років з власності громади Києва незаконно вивели землю в центрі столиці на 11,6 млн грн.

Втім, завдяки своєчасним діям правоохоронців вдалося запобігти захопленню ще шістьох ділянок загальною вартістю 83,7 млн грн.

Також викрито:

спробу відібрати земельну ділянку у приватного підприємства через тиск та штучні перешкоди;

пропозицію хабара у розмірі 100 000 доларів члену земельної комісії та депутатці КМР за лобіювання інтересів злочинної організації.

Розслідування триває. НАБУ та САП продовжують встановлювати інші епізоди злочинної діяльності та перевіряти можливу причетність нових фігурантів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали операцію з викриття осіб, причетних до земельної корупції в Київській міській раді.