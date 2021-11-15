НАБУ та САП передали до суду справу екссудді Чауса

Екссуддю підозрюють у хабарництві. Ця справа тягнеться в Україні від 2016 року.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо екссудді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса, якого підозрюють в хабарництві.

Про це повідомляють у пресслужбах НАБУ та САП.

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Екссуддя вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі 150 тис. дол. США. за курсом НБУ це понад 3,7 млн грн станом на момент вчинення злочину. Дії екссудді кваліфікували за ч. 4. ст. 368 КК України.

За версією слідства, Чауса затримали під час отримання хабаря 9 серпня 2016 року. Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Однак скориставшись суддівським правовим імунітетом, він переховувався від органу досудового розслідування та залишив територію України. Як наголошують у НАБУ, кримінальне провадження за фактом незаконного переміщення екссудді через державний кордон України наразі розслідується ГСУ СБУ.

З 16 серпня 2016 року суддю було оголошено у національний розшук, а надалі – у міжнародний розшук. Через декілька місяців, у лютому 2017 року, його затримали на території Республіки Молдова. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію екссудді до України.

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