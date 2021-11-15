НАБУ та САП передали до суду справу екссудді Чауса

Екссуддю підозрюють у хабарництві. Ця справа тягнеться в Україні від 2016 року.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо екссудді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса, якого підозрюють в хабарництві.
Про це повідомляють у пресслужбах НАБУ та САП.
Екссуддя вимагав та одержав неправомірну вигоду у сумі 150 тис. дол. США. за курсом НБУ це понад 3,7 млн грн станом на момент вчинення злочину. Дії екссудді кваліфікували за ч. 4. ст. 368 КК України.
За версією слідства, Чауса затримали під час отримання хабаря 9 серпня 2016 року. Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Однак скориставшись суддівським правовим імунітетом, він переховувався від органу досудового розслідування та залишив територію України. Як наголошують у НАБУ, кримінальне провадження за фактом незаконного переміщення екссудді через державний кордон України наразі розслідується ГСУ СБУ.
З 16 серпня 2016 року суддю було оголошено у національний розшук, а надалі – у міжнародний розшук. Через декілька місяців, у лютому 2017 року, його затримали на території Республіки Молдова. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію екссудді до України.
- Проте у квітні 2021 року з’явилася інформація, що його нібито викрадають у центрі Кишинева. Його місцеперебування було невідоме, але наприкінці липня Микола Чаус з'явився у сільраді на Вінничині.
- Про те, що колишнього суддю викрали українські спецслужби, заявив адвокат Чауса.
- Однак СБУ не коментувала це питання. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення в Молдові Чауса.
- Згодом президентка Молдови Санду доручила провести розслідування цієї справи. Своєю чергу глава МВС Молдови заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.
- Дружина Миколи Чауса Світлана звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка.
- Раніше НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецназівці Національного антикорупційного бюро "не могли поділити" Чауса з СБУ.
- Детективи Національного антикорупційного бюро 3 серпня, затримали Чауса у лікарні "Феофанія".
- Чаусу вручили підозру. І відвезли в ізолятор тимчасового тримання.
- 4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав для екссудді Миколи Чауса запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
- 11 жовтня Вищий антикорупційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього суддю Дніпровського райсуду міста Києва Миколу Чауса. Відповідне рішення ухвалив суддя ВАКС Тимур Хамзін. Запобіжний захід подовжили до 14 грудня.