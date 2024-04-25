НАБУ розслідує дані про елітну нерухомість голови департаменту кібербезпеки СБУ: що про це відомо

НАБУ зайнялося розслідуванням щодо елітної нерухомості керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Коштовне житло було оформлено на членів сім'ї правоохоронця.

Про це НАБУ повідомили виданню NV.

Як зазначається, слідчі вивчають придбання елітної нерухомості членами сім’ї голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Національне антикорупційне бюро досліджує купівлю елітної нерухомості членами сім'ї голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

“Наразі детективи Національного бюро досліджують та опрацьовують наведені у розслідуванні фактичні обставини придбання нерухомості членами сім'ї вказаної особи”, — сказано у відповіді бюро.

В НАБУ також зазначили, що станом на початок квітня не отримували заяви щодо розслідування можливих правопорушень Вітюка.

Додамо, що у фокус уваги Вітюк потрапив після розслідування журналістів “Слідство.Інфо”, які опублікували інформацію про майно родини правоохоронця. Дружина Вітюка могла придбати квартиру вартістю понад 20 млн гривень в елітному житловому комплексі Києва.

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