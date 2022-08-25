НАБУ і САП запобігли незаконній приватизації цілого Оболонського острова у Києві

НАБУ і САП, у співпраці з КМДА, запобігли незаконному відчуженню у приватну власність Оболонського острова площею 147,7 тис. кв.м, що розташований поряд із парком "Наталка" у Києві.

Центральна колегія Мін’юсту задовольнила скаргу щодо скасування реєстрації острова за приватною компанією.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

У межах розслідування можливого незаконного привласнення причалів, дамб та острова на київській Оболоні, детективи НАБУ встановили, що у 2019-2020 роках з власності територіальної громади м. Києва виведено гідротехнічну споруду "Дамба напірна-багатофункціональна", що розташована біля Оболонської набережної. Площа гідротехнічної споруди, за даними реєстру, становить майже 143 тис. кв.м, що майже збігається з площею території Оболонського острова (147,7 тис. кв.м).

Однак, право власності на дамбу незаконно оформили на приватну компанію. Водночас, за Міським кадастром територія Оболонського острова обліковується за комунальним підприємством "Плесо" і належить громаді Києва. До того ж острів Оболонський включено до переліку територій, де має бути створено ландшафтний парк "Дніпровські острови", на що виділялись відповідні кошти з бюджету міста.

Після встановлення цих фактів, за ініціативи детективів НАБУ, було створено спільну з КМДА робочу групу, яка на підставі зібраних матеріалів розслідування підготувала скаргу щодо скасування реєстрації, яку врешті й задовільнив Мін’юст. Крім того, нотаріуса, причетного до цієї незаконної реєстрації, позбавили ліцензії, а іншому заборонили діяльність до з’ясування усіх обставин.

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