На Житомирській трасі - моторошна масштабна аварія: зіткнулися автобус та ще декілька авто (фото, відео)

Вранці 3 квітня у Київській області на трасі у напрямку Житомира сталася масштабна аварія за участю автобуса та п'яти легковиків.

Про це повідомив Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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"Масштабне ДТП на Житомирській трасі. Відбулося зіткнення автобуса і ще 5 легковиків. Вже є 3 потерпілих", - йдеться у його повідомленні.

За його словами, внаслідок аварії на зазначеній ділянці дороги рух транспортних засобів ускладнений.

"Зараз ми з’ясовуємо обставини аварії. Закликаю усіх бути обережними та уважними на дорозі", - наголосив Нєбитов.

Нагадаємо, на Одещині в результаті ДТП загинули чоловік з дружиною.

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