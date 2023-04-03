Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Житомирській трасі - моторошна масштабна аварія: зіткнулися автобус та ще декілька авто (фото, відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1773
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов
© Андрій Нєбитов

Попередньо, троє потерпілих. 

Вранці 3 квітня у Київській області на трасі у напрямку Житомира сталася масштабна аварія за участю автобуса та п'яти легковиків. 

Про це повідомив Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Масштабне ДТП на Житомирській трасі. Відбулося зіткнення автобуса і ще 5 легковиків. Вже є 3 потерпілих", - йдеться у його повідомленні.

За його словами, внаслідок аварії на зазначеній ділянці дороги рух транспортних засобів ускладнений. 

"Зараз ми з’ясовуємо обставини аварії. Закликаю усіх бути обережними та уважними на дорозі", - наголосив Нєбитов. 

Нагадаємо, на Одещині в результаті ДТП загинули чоловік з дружиною.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1773
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація