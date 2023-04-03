На Житомирській трасі - моторошна масштабна аварія: зіткнулися автобус та ще декілька авто (фото, відео)

Попередньо, троє потерпілих.
Вранці 3 квітня у Київській області на трасі у напрямку Житомира сталася масштабна аварія за участю автобуса та п'яти легковиків.
Про це повідомив Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
"Масштабне ДТП на Житомирській трасі. Відбулося зіткнення автобуса і ще 5 легковиків. Вже є 3 потерпілих", - йдеться у його повідомленні.
За його словами, внаслідок аварії на зазначеній ділянці дороги рух транспортних засобів ускладнений.
"Зараз ми з’ясовуємо обставини аварії. Закликаю усіх бути обережними та уважними на дорозі", - наголосив Нєбитов.
Нагадаємо, на Одещині в результаті ДТП загинули чоловік з дружиною.
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