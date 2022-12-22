На Житомирщині судитимуть священника, який заперечував скоєння окупантами воєнних злочинів у Бучі

У своїх "промовах" перед вірянами священник називав "постановкою" факти численних вбивств і катувань людей рашистами на Київщині.

На Житомирщині судитимуть священника, який заперечував факти скоєння російськими окупантами воєнних злочинів у Бучі Київської області.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що настоятель однієї з парафій Житомирського району після богослужіння давав настанови парафіянам, нав`язуючи свої переконання. Він заперечував факти скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями РФ у Бучі", - розповіли у прокуратурі.

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Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого священника за фактом заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

У Telegram-каналі Служби безпеки України зазначається, що про підозру повідомлено римо-католицькому священнику.

"Служба безпеки зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в антиукраїнській діяльності. Він публічно виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських загарбників проти українців", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у своїх "промовах" перед вірянами священник називав "постановкою" факти численних вбивств і катувань людей рашистами в Бучі.

"Крім цього, настоятель закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та мас-медіа про вчинені агресором воєнні злочини. А навпаки – агітував слухати лише його через те, що він нібито був на Київщині під час тимчасової окупації частини регіону", - розповіли у спецслужбі.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила нові факти підривної діяльності очільника однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині. Встановлено, що митрополит Іонафан підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України. Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

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