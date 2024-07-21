На залізничній станції на Київщині знайшли загадково загиблого чоловіка: про що прохають силовики

21 липня, близько 5 години до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на зупиночній платформі Вишняки на Фастівщині біля лавочки поруч з будівлею квиткових кас виявлено тіло чоловічої статі.

ПРИКМЕТИ: вік 50 років, зріст 175 сантиметрів, середньої статури, обличчя - овальне, волосся - темне, брови прямі, ніс прямий, губи середні, вуха овальні, очі-сірі має руді з сивиною бороду та вуса.

БУВ ОДЯГНЕНИЙ: Світло бежевого кольору сорочка з кишенею з лівого боку, сині джинсові шорти до колін з чорним паском, червоно-біла кепка.

Речі, в які був одягнений загиблий чоловік.

Шановні громадяни! У разі якщо ви володієте інформацією про дану особу, або за прикметами впізнали рідну чи близьку людину негайно повідомте за номером телефону 0 (98) 1052848, а також на спецлінію 102.

Раніше повідомлялося, що у Києві під час обриву тросу на атракціоні-спуску через Дніпро загинув хлопець 20 років. Його тіло досі не знайшли.

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