На вулиці потеплішало, але обмеження залишаються: гендиректор Yasno повідомив, яка ситуація зі світлом у Києві

На вулиці потеплішало, проте обмеження на Київ залишилися такими самими, як і були вчора. Енергетики намагаються відключати світло за графіками, проте у ранкові та вечірні піки користувачам вкладатися досить складно. Тому відключати доводиться більшими групами.

Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергй Коваленко 13 січня.

"Подекуди у коментарях знову почала проскакувати тема експорту електроенергії. Я вже пояснював, що відбувається, і зараз ситуація не змінилася: комерційного експорту у нас немає. На дешбордах з сайту ENTSO-E ми бачимо так звані синхронні перетоки в системі. Ось у чому їх сенс. Україна стала учасницею європейської енергетичної системи ще навесні минулого року. Отож європейські країни можуть користуватися нашими мережами для передавання електроенергії між собою, що і відбувається наразі. Більше того, імпортується в Україну зараз більше, ніж віддається назад до Європи. І це нормально. Бо наша генерація зараз не може виробляти необхідну кількість електроенергії, щоб закривати попит", - зазначив він.

Окрім того, Коваленок повідомив, що нещодавно бізнес отримав змогу імпортувати електроенергію з Європи для власного використання.

"Тобто якщо, наприклад, велике виробництво (непобутовий клієнт, для живлення якого використовується окрема лінія) імпортуватиме для себе електроенергію на рівні власного споживання у вересні 2022 року, то він не братиме участь у стабілізаційних відключеннях. Звісно, якщо мережі даватимуть змогу безперешкодно постачати світло до цих бізнесів, і не буде локальних аварій. Це дасть змогу звільнити більше потужності української генерації, яку можна буде розподілити на побутових споживачів та знизити кількість і тривалість відключень", - пояснив гендиректор Yasno.

Нагадаємо, у Києві встановили генератор у квартирі, а газ випускають через отвір у стіні.

Андрій Закревський про відключення світла та нюанси генераторів

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