На вокзалі в Києві оплесками зустрічали поранених захисників: зворушливе відео

Один з бійців на фронті втратив кінцівку та отримав поранення іншої. Чоловікам подякували у приміщенні вокзалу.
На залізничному вокзалі в Києві українці оплесками та оваціями зустрічали двох поранених бійців Національної гвардії України.
Зворушливе відео опублікували в Мережі.
У приміщенні вокзалу пасажири та поліцейські подякували українським захисникам та зробили з ними фото.
Судячи із відео, один з бійців на фронті втратив кінцівку та отримав поранення іншої, у другого чоловіка також перебинтована рука.
Нагадаємо, у бою під Ізюмом загинув відомий громадський діяч Роман Ратушний. 24-річний воїн воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" як розвідник.
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