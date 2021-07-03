На вихідні у Києві перекриють низку вулиць: де буде обмежений проїзд транспорту

На вихідні у Києві перекриють низку вулиць: де буде обмежений проїзд транспорту

У столиці відбудуться змагання "Олімпік Триатлон Кубок Києва 2021".

У вихідні, 3-4 липня у центрі Києва перекриють низку вулиць через проведення змагання "Олімпік Триатлон Кубок Києва 2021".

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Зазначається, що від 06:00 3 липня до 22:00 4 липня перекриють рух автотранспорту на Контрактовій площі. Крім того, був змінений рух громадського пасажирського транспорту у маршрути автобусів №№ 62, 114, 115.

3 липня від 16:00 до 20:00 перекриють вул. Труханівську.

Перекриття вулиць 4 липня:

вул. Петра Сагайдачного – від 07:00 до 13:00;

Боричів узвіз – від 07:00 до 13:00;

вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – від 07:00 до 13:00;

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – від 07:00 до 13:00;

вул. Набережно-Рибальська (ву напрямку Північного мосту до вул. Електриків) – від 07:00 до 13:00;

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – від 07:00 до 13:00;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – від 07:00 до 13:00;

поворот із мосту Метро на Набережне шосе – від 07:00 до 13:00;

вул. Труханівська – від 07:00 до 13:00.

Як повідомлялося, у Києві в ніч проти неділі 4 липня на годину подовжать роботу метро. Це зроблять через трансляцію матчу Чемпіонату Європи "Україна-Англія". Також у метро повідомили, що після закінчення матчу на деяких станціях можливо запроваджуватимуть обмеження, щоб уникнути скупчення людей.

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