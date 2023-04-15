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На Великдень у Києві будуть вжиті додаткові заходи безпеки – КМВА

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Великдень у Києві будуть вжиті додаткові заходи безпеки – КМВА

Фото: pixabay.com

У разі повітряної тривоги правоохоронці забезпечуватимуть евакуацію вірян та священнослужителів до укриттів.

Під час святкування Воскресіння Господнього у Києві Національна поліція залучить понад 1000 поліцейських та 120 представників територіальної оборони.

Окрім цього, пів тисячі співробітників муніципальної охорони патрулюватимуть храми та собори, зокрема Національний заповідник "Києва-Печерська лавра".

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

У разі повітряної тривоги правоохоронці забезпечуватимуть евакуацію вірян та священнослужителів до укриттів.

До того ж працюватимуть тимчасові моніторингові центри, що оперативно відстежуватимуть ситуацію в Києві.

Нагадаємо, Митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській лаврі.

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Дата публікації
Перегляди
163
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