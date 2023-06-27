На в’їзді до Києва виявили ще одного священника УПЦ МП – прихильника "русского міра"

За інформацією джерел ТСН.ua, затриманим виявився митрополит Криворізький і Нікопольський УПЦ МП Єфрем.

Біля Києва прикордонники зупинили священнослужителя УПЦ Московського патріархату, який виявився прихильником "русского міра".

Про це передає Держприкордонслужба.

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За інформацією ДПСУ, у телефоні "батюшки" виявили номери російських абонентів, а також дані про антиукраїнську діяльність і фото паспортних документів РФ.

"Під час перевірки у відкритих джерелах інформації відносно клірика також з’ясувалося, що чоловік є противником створення незалежної помісної церкви в Україні", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці передали 56-річного уродженця Львівщини, який зараз проживає в Кривому Розі, співробітникам СБУ. У ДПСУ зауважили, що це вже десятий затриманий за цей рік прихильник "русского міра" в рясі

За інформацією джерел ТСН. ua, затриманим виявився впливовий ієрарх Московського патріархату - митрополит Криворізький і Нікопольський УПЦ МП Єфрем (світське ім'я - Іван Кицай). Ця інформація поки не підтверджена офіційно.

Раніше повідомлялося, що біля Києва затримали священника УПЦ МП напідпитку, який матюкався і був без водійських прав.

Також недавно на в'їзді до Києва із пачкою російських рублів затримали монахиню УПЦ МП.

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