На в'їзді до Києва затримали священника-колаборанта: боявся, що "скоро його бендери з'їдять"

На в'їзді до Києва прикордонники затримали священника УПЦ МП, який прямував до Києво-Печерської лаври. Під час перевірки у його телефоні було виявлено антиукраїнську пропаганду.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Ієрей в Харківської єпархії прямував автобусом із Харкова до Києва. Біля столиці прикордонники перевірили його телефон. Там було виявлено листування із російськими абонентами. У розмові з ними священнослужитель принижує українців, називаючи їх "бендерівцями і вуйками", Росію від вважає "матушкою", а себе - ледве не мучеником.

Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Прикордонники навели лише кілька цитат із переписки ієрея МП:

"Чув ви всією родиною виїхали до Росії-матушки. Якщо це так - то радий за вас".

"Не хочу їздити на ці зібрання та бачити ці озлоблені "бендерівські" обличчя".

"Вуйко з полонини запустив репліку, що коли нас почнуть скидати зі дзвіниць, тоді ми заспокоїмось".

"Скоро нас тут "бендери" з'їдять або здадуть, куди треба".

Колабранта затримали та передали відповідним службам.

Фото: Державна прикордонна служба України

Фото: Державна прикордонна служба України

Фото: Державна прикордонна служба України

Фото: Державна прикордонна служба України

Обшуки СБУ в храмах УПЦ МП

В Україні останніми днями проходять масштабні обшуки в УПЦ МП. Там СБУ знаходить антиукраїнську літературу та інші докази лояльності до окупаційної армії.

У Львівській області під час обшуків СБУ знайшла документ про сприяння мобілізації в РФ та скріншот переписки зі звинуваченням НАТО у війні проти України.

У Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено прапор так званої "Новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

У Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії "ОПЗЖ" та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України.

У Ковельському районі знайдено тексти молитов за країну-агресорку та російські "підручники", в яких вихваляють путінський режим.

11 грудня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти сімох діячів УПЦ МП.

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