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На в'їзді до Києва затримали священника-колаборанта: боявся, що "скоро його бендери з'їдять"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На в'їзді до Києва затримали священника-колаборанта: боявся, що "скоро його бендери з'їдять"

Фото: Державна прикордонна служба України

Священнослужитель обзивав українців та називав Росію "матушкою".

На в'їзді до Києва прикордонники затримали священника УПЦ МП, який прямував до Києво-Печерської лаври. Під час перевірки у його телефоні було виявлено антиукраїнську пропаганду. 

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. 

Ієрей в Харківської єпархії прямував автобусом із Харкова до Києва. Біля столиці прикордонники перевірили його телефон. Там було виявлено листування із російськими абонентами. У розмові з ними священнослужитель принижує українців, називаючи їх "бендерівцями і вуйками", Росію від вважає "матушкою", а себе - ледве не мучеником. 

© Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Прикордонники навели лише кілька цитат із переписки ієрея МП: 

  • "Чув ви всією родиною виїхали до Росії-матушки. Якщо це так - то радий за вас". 
  • "Не хочу їздити на ці зібрання та бачити ці озлоблені "бендерівські" обличчя". 
  • "Вуйко з полонини запустив репліку, що коли нас почнуть скидати зі дзвіниць, тоді ми заспокоїмось". 
  • "Скоро нас тут "бендери" з'їдять або здадуть, куди треба". 

Колабранта затримали та передали відповідним службам. 

© Державна прикордонна служба України
Фото: Державна прикордонна служба України
© Державна прикордонна служба України
Фото: Державна прикордонна служба України
© Державна прикордонна служба України
Фото: Державна прикордонна служба України
© Державна прикордонна служба України
Фото: Державна прикордонна служба України

Обшуки СБУ в храмах УПЦ МП 

В Україні останніми днями проходять масштабні обшуки в УПЦ МП. Там СБУ знаходить антиукраїнську літературу та інші докази лояльності до окупаційної армії. 

  • У Львівській області під час обшуків СБУ знайшла документ про сприяння мобілізації в РФ та скріншот переписки зі звинуваченням НАТО у війні проти України.
  • У Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено прапор так званої "Новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.
  • У Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії "ОПЗЖ" та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України.
  • У Ковельському районі знайдено тексти молитов за країну-агресорку та російські "підручники", в яких вихваляють путінський режим.

 11 грудня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти сімох діячів УПЦ МП.

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Дата публікації
Перегляди
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