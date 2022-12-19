На в'їзді до Києва затримали священника-колаборанта: боявся, що "скоро його бендери з'їдять"

Священнослужитель обзивав українців та називав Росію "матушкою".
На в'їзді до Києва прикордонники затримали священника УПЦ МП, який прямував до Києво-Печерської лаври. Під час перевірки у його телефоні було виявлено антиукраїнську пропаганду.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Ієрей в Харківської єпархії прямував автобусом із Харкова до Києва. Біля столиці прикордонники перевірили його телефон. Там було виявлено листування із російськими абонентами. У розмові з ними священнослужитель принижує українців, називаючи їх "бендерівцями і вуйками", Росію від вважає "матушкою", а себе - ледве не мучеником.
Прикордонники навели лише кілька цитат із переписки ієрея МП:
- "Чув ви всією родиною виїхали до Росії-матушки. Якщо це так - то радий за вас".
- "Не хочу їздити на ці зібрання та бачити ці озлоблені "бендерівські" обличчя".
- "Вуйко з полонини запустив репліку, що коли нас почнуть скидати зі дзвіниць, тоді ми заспокоїмось".
- "Скоро нас тут "бендери" з'їдять або здадуть, куди треба".
Колабранта затримали та передали відповідним службам.
Обшуки СБУ в храмах УПЦ МП
В Україні останніми днями проходять масштабні обшуки в УПЦ МП. Там СБУ знаходить антиукраїнську літературу та інші докази лояльності до окупаційної армії.
- У Львівській області під час обшуків СБУ знайшла документ про сприяння мобілізації в РФ та скріншот переписки зі звинуваченням НАТО у війні проти України.
- У Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено прапор так званої "Новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.
- У Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії "ОПЗЖ" та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України.
- У Ковельському районі знайдено тексти молитов за країну-агресорку та російські "підручники", в яких вихваляють путінський режим.
11 грудня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти сімох діячів УПЦ МП.
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