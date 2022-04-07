На в’їзді до Києва утворився довжелезний затор, люди масово повертаються до столиці (відео)

На в’їзді до Києва утворився довжелезний затор, люди масово повертаються до столиці (відео)

Раніше цей затор був у зворотному напрямку, зазначила кореспондентка.

На відео зафіксували довжелезний затор, що утворився 7 квітня на в’їзді до Києва, попри те, що міська влада закликала жителів ще не повертатися до своїх домівок через небезпеку.

Відповідне відео опублікувала кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

"Затор на Київ, Я вважаю, що повертатися зарано, поки не забираю Тігрона. Але я розумію, що в кожного плани, обставини, наміри… Я три ночі спала вдома в своєму ліжку і я розумію, чому люди хочуть додому", ­– йдеться у дописі кореспондентки.

"Раніше цей затор був у зворотному напрямку, а тепер ми можемо бачити, що люди набралися сміливості дуже багато і повертаються до столиці. Справді, дуже багато машин. Це я ще не від початку затору почала знімати", – сказала Нагорна на відео.

Затор на #Київ Я вважаю, що повертатися зарано, поки не забираю Тігрона. Але я розумію, що в кожного плани, обставини, наміри… Я три ночі спала вдома в своєму ліжку і я розумію, чому люди хочуть додому❤️‍ Опубліковано Natasya Nagorna Четвер, 7 квітня 2022 р.

Нагадаємо, 6 квітня мер Києва Віталій Кличко закликав містян не поспішати повертатися до столиці, адже загроза обстрілів залишається.

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