На в’їзді до Києва утворився довжелезний затор, люди масово повертаються до столиці (відео)

Раніше цей затор був у зворотному напрямку, зазначила кореспондентка.
На відео зафіксували довжелезний затор, що утворився 7 квітня на в’їзді до Києва, попри те, що міська влада закликала жителів ще не повертатися до своїх домівок через небезпеку.
Відповідне відео опублікувала кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.
"Затор на Київ, Я вважаю, що повертатися зарано, поки не забираю Тігрона. Але я розумію, що в кожного плани, обставини, наміри… Я три ночі спала вдома в своєму ліжку і я розумію, чому люди хочуть додому", – йдеться у дописі кореспондентки.
"Раніше цей затор був у зворотному напрямку, а тепер ми можемо бачити, що люди набралися сміливості дуже багато і повертаються до столиці. Справді, дуже багато машин. Це я ще не від початку затору почала знімати", – сказала Нагорна на відео.
Затор на #Київ Я вважаю, що повертатися зарано, поки не забираю Тігрона. Але я розумію, що в кожного плани, обставини, наміри… Я три ночі спала вдома в своєму ліжку і я розумію, чому люди хочуть додому❤️Опубліковано Natasya Nagorna Четвер, 7 квітня 2022 р.
Нагадаємо, 6 квітня мер Києва Віталій Кличко закликав містян не поспішати повертатися до столиці, адже загроза обстрілів залишається.
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