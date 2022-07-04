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На в’їзді до Києва утворився багатокілометровий затор: водіям доведеться чекати до ранку (відео)

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На в’їзді до Києва утворився багатокілометровий затор: водіям доведеться чекати до ранку (відео)

ілюстративне фото / Фото: УНІАН

З настанням комендантської години в'їзд автотранспорту до столиці з боку Борисполя обмежено через оголошені раніше фільтраційні заходи.

Після настання комендантської години у ніч проти понеділка, 4 липня, на в'їзді до Києва утворився багатокілометровий затор.

Як повідомили у Telegram-каналі "Киев. Главное", водіям, які їдуть до столиці, сказали чекати до ранку.

Раніше голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко попереджав, що 3 липня представники правоохоронних органів  розпочнуть проведення на території Бориспільського району Київщини планових фільтраційних заходів. 

"Під час проведення заходів у окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу", - йдеться у повідомленні.

 Мешканців і гостей району просили зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

Нагадаємо, у Черкасах понад тридцять чоловіків, які нехтували заборонами воєнного стану та правилами безпеки, отримали військові повістки.

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