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На усіх станціях київського метро відновлено роботу турнікетів

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На усіх станціях київського метро відновлено роботу турнікетів

Фото: Київський метрополітен

Фахівці підприємства усунули несправності, які виникли через технічний збій.

У Києві відновлено роботу турнікетів на всіх станціях метрополітену.

Про це повідомили у КМДА.

Фахівці підприємства усунули несправності, які виникли через технічний збій.

Зазначимо, що сплатити за проїзд можна:

  • транспортною карткою;
  • Qr-квитком;
  • Qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою: мобільними застосунками ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, зранку 2 січня у київському метро стався колапс. На багатьох станціях працювали не всі турнікети на вхід, тому збиралися величезні черги. Збій стався через перепади напруги.

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