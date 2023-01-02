На усіх станціях київського метро відновлено роботу турнікетів

Фахівці підприємства усунули несправності, які виникли через технічний збій.

У Києві відновлено роботу турнікетів на всіх станціях метрополітену.

Про це повідомили у КМДА.

Фахівці підприємства усунули несправності, які виникли через технічний збій.

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Зазначимо, що сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою;

Qr-квитком;

Qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";

безконтактною банківською карткою: мобільними застосунками ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, зранку 2 січня у київському метро стався колапс. На багатьох станціях працювали не всі турнікети на вхід, тому збиралися величезні черги. Збій стався через перепади напруги.

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