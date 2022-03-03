На трасі під Києвом спалахнула масштабна пожежа на складах косметики (відео)

Причина пожежі поки невідома.

На Житомирській трасі під Києвом спалахнула масштабна пожежа на складах косметики компанії Mary Kay. Причина загоряння поки невідома.

Відео опублікував у себе в Telegram радник МВС Антон Геращенко.

"Горять склади "Мері Кей" на Житомирській трасі під Києвом", - написав він.