Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
На трасі під Києвом спалахнула масштабна пожежа на складах косметики (відео)

На трасі під Києвом спалахнула масштабна пожежа на складах косметики (відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На трасі під Києвом спалахнула масштабна пожежа на складах косметики (відео)

Причина пожежі поки невідома.

На Житомирській трасі під Києвом спалахнула масштабна пожежа на складах косметики компанії Mary Kay. Причина загоряння поки невідома.

Відео опублікував у себе в Telegram радник МВС Антон Геращенко.

"Горять склади "Мері Кей" на Житомирській трасі під Києвом", - написав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація