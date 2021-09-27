На тілі виявили 11 колото-різаних ран: у Києві затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві жінки (фото, відео)

На тілі виявили 11 колото-різаних ран: у Києві затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві жінки (фото, відео)

Тіло 36-річної жінки з ознаками насильницької смерті знайшли на дитячому майданчику.

У Києві затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві жінки. На тілі виявили 11 колото-різаних ран.

Труп 36-річної жінки з ознаками насильницької смерті знайшли на дитячому майданчику.

Про це повідомляє поліція Києва.

До столичної поліції від киянина надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на вулиці Гната Юри лежить жінка з ознаками насильницької смерті. На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналістична лабораторія, кінологи зі службовим собакою та лікарі.

Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Святошинського управління поліції Петро Токар, криміналісти виявили на тілі 36-річної померлої 11 колото-різаних ран.

"У рамках розпочатого досудового розслідування ми з’ясували, що жінка на вулиці познайомилася з чоловіком і запропонувала йому випити, але він відмовив та між ними виник конфлікт. У результаті чоловік схопив ніж та почав ним бити жінку, а коли вона перестала дихати, втік. Потім, намагаючись приховати сліди злочину, він переодягнувся, а ніж та одяг зі слідами крові викинув неподалік від місця події. Ці речі ми знайшли і вилучили для проведення експертиз", - розказав Токар.

У ході слідчих дій поліцейські опитали десятки громадян, які могли стати свідками злочину, а також переглянули відео з камер спостереження.

"Ми встановили особу ймовірного підозрюваного. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 43-річний уродженець Хмельницької області, який протягом шести днів переховувався від поліцейських у підвальних приміщеннях та закинутих будівлях", - додав полковник поліції.

Столичні оперативники затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві киянки Столичні оперативники затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві киянки Опубліковано Поліція Києва Понеділок, 27 вересня 2021 р.

За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.

Фігуранту загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, під час конфлікту киянин застрелив перехожого.

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