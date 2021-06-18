На території дитячого табору у Києві знайшли пневматичну зброю та елементи вибухівки

Обшук проводиться у рамках кримінального провадження за фактом зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.

У Києві на території колишнього дитячого табору правоохоронні органи знайшли кілька одиниць пневматичної зброї та елементи вибухових пристроїв, придатність яких до використання має визначати лише спеціальна експертиза.

Обшук проводиться у рамках кримінального провадження за фактом зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв.

Про це повідомляє КМДА.

Зазначені предмети знайдені на території колишнього дитячого табору, розташованого за 23 км від Києва, і приміщення якого планують у подальшому передати для користування Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Департамент муніципальної безпеки КМДА наразі співпрацює з правоохоронними органами для визначення походження зазначених предметів.

Раніше повідомлялося, що у Києві колишній дитячий табір перетворили на підпільний стрілецький полігон. Тренування зі стрільби тут проводились з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї.

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