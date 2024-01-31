На столичній Русанівці прорвало водогін: без води залишилися будинки та заклади освіти (фото, відео)

У Києві на Русанівці прорвало водогін.

У Дніпровському районі Києва 31 січня сталася аварія на водогоні – на бульварі Ігоря Шамо, 7 (Русанівка) підтопило проїжджу частину. Без води залишились 10 житлових будинків і три заклади освіти.

Про це повідомляє "Київводоканал".

Для локалізації аварії на місце прибула аварійна бригада водоканалу.

"Для виконання ремонтних робіт необхідне розриття на тротуарі та зеленій зоні. Наразі проїзна частина частково залита водою, викликано ШЕУ (шляхово-експлуатаційне управління ред.). Рух транспорту не обмежений", - повідомили комунальники.

На столичній Русанівці прорвало водогін

На столичній Русанівці прорвало водогін

Через аварійну ситуацію відключено від водопостачання 10 житлових будинків:

б-р Шамо, 1/5, 3,7;

Русанівський бульвар, 4,6,8,8/1,10,12;

вул. Ентузіастів, 5/1.

Крім того без водопостачання залишається школа на бульварі Шамо, 5 та дитячі садки: на бульварі Шамо, 9/1 та бульварі Ентузіастів, 5/1.

Для забезпечення питною водою дитячих садків направлено дві автоцистерни.

Нагадаємо, під Києвом чоловік дістав протипіхотну міну і хотів підірвати будинок із поліцейськими.

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