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На столичній Оболонській набережній відновлюють зображення українського прапора

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На столичній Оболонській набережній відновлюють зображення українського прапора

Фото: Олексій Шевчук.

На Оболонській набережній у столиці місцеві мешканці та волонтери відновлюють зображення українського прапора.

Йдеться пр український стяг на бетонному схилі уздовж набережної. Востаннє його оновлювали 2020-го. 

Про це повідомив один із організаторів акції Олексій Шевчук.

До слова, минулого тижня активісти відновили блакитну частину прапора. У суботу, 30 липня, громада завершує роботу із жовтою частиною.

У Мережі з'явилися фото оновленого прапора.

Оновлена синя частина прапора. Фото: Олексій Шевчук. / ©
Оновлена синя частина прапора. Фото: Олексій Шевчук.
© Фото з відкритих джерел
Фото: Фото з відкритих джерел

Як повідомлялося, до Дня Української Державності у Києві створили квіткове панно на честь полку "Азов". Квіткове панно можна побачити на зеленому схилі перед Печерським мостом. Тут квітами викладена символіка окремого загону спеціального призначення "Азов".

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
433
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