На столичній Оболонській набережній відновлюють зображення українського прапора

На Оболонській набережній у столиці місцеві мешканці та волонтери відновлюють зображення українського прапора.
Йдеться пр український стяг на бетонному схилі уздовж набережної. Востаннє його оновлювали 2020-го.
Про це повідомив один із організаторів акції Олексій Шевчук.
До слова, минулого тижня активісти відновили блакитну частину прапора. У суботу, 30 липня, громада завершує роботу із жовтою частиною.
У Мережі з'явилися фото оновленого прапора.
Як повідомлялося, до Дня Української Державності у Києві створили квіткове панно на честь полку "Азов". Квіткове панно можна побачити на зеленому схилі перед Печерським мостом. Тут квітами викладена символіка окремого загону спеціального призначення "Азов".
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