На станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку: що в ній було

Поліцейські завершили перевірку підозрілої коробки, виявленої на станції метро “Вокзальна” у Києві.

Як ТСН.ua повідомили у столичній поліції, всередині знаходилися продукти харчування, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Раніше через інцидент станцію тимчасово закрили для пасажирів, а на місці працювали вибухотехніки. Рух поїздів здійснювався без зупинки на станції.

Нагадаємо, на Київщині 17 березня перекинулася маршрутка. Внаслідок ДТП травмувалися люди.