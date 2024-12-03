На станції метро "Деміївська" знову з’явилася вода між рейками: подробиці

Наразі на деяких інших станціях метро також спостерігається наявність води в лотках.

У Києві на станції метро "Деміївська" знову з'явилася вода між рейками. Однак підтоплень немає.

Про це розповіли уточнили представники метрополітену.

Станція працює у звичайному режимі, забезпечуючи як пасажирські перевезення, так і укриття під час повітряних тривог.

"На деяких станціях у лотках може з’являтися вода. Це пов’язано з роботою дренажних систем, які збирають ґрунтові води. Відведення води здійснюється автоматично", - розповіли у метрополітені.

Раніше, через розгерметизацію тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська", частина синьої гілки метро була закрита на дев'ять місяців і знову відкрилася цього літа. Наразі на деяких інших станціях метро також спостерігається наявність води в лотках, що є нормальною ситуацією.

Всі дренажні системи, куди потрапляють ґрунтові води, працюють в автоматичному режимі, а фахівці здійснюють постійний нагляд за їх роботою.

Метрополітен закликав не маніпулювати інформацією про підтоплення та нагадує, що режим роботи станції "Деміївська" залишається з 5:49 до 22:34.

Нагадаємо, у Київському метрополітені зросла кількість крадіжок, зокрема мобільних телефонів, гаманців, грошей та ноутбуків. Злочини здебільшого трапляються у потягах і на пересадкових станціях під час години пік. Поліція рекомендує зберігати цінні речі в важкодоступних місцях і звертатися до бюро знахідок або поліції у разі втрати.

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