На "синій гілці" метро у Києві завершили ремонт: коли відновлять повноцінний рух поїздів

Ремонтні роботи між станціями "Деміївська" - "Либідська" у Києві завершені. Від четверга, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, увесь комплекс робіт тривав 9 місяців, а вартість склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.

"За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову. Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів", - зазначив Кличко.

Він зауважив, що перегінний тунель між "Деміївською" - "Либідською" - у складних гідрогеологічних умовах, а "тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї".

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Які причини сприничили аварійні ситуації у метро

За словами мера, причиною виникнення аварійних ситуацій стали окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю, а саме:

оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;

оправу тунелю збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;

не виконано компенсаційних заходів (хімічного закріплення ґрунтів), у тому числі, для унеможливлення впливу перерізуючих зусиль тунелю у місці зміни інженерно-геологічних умов основи;

жорсткість тунелю нижча проєктної – з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер),

грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю.

Нагадаємо, під час атаки на Київ пошкоджено станцію метро "Святошин".

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