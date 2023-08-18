На сили безпеки і оборони Київ виділив цього року 5 мільярдів гривень і майже 1 мільярд – в минулому році, - Кличко

Київ цього року витратить з міського бюджету 5 мільярдів гривень на підтримку захисників, а також продовжуватиме залучати допомогу від іноземних партнерів, благодійників та спонсорів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook, а також опублікував відео про те, на що саме витрачається ця допомога.

«Київ продовжує допомагати українським захисникам. Ми виділяємо кошти з міського бюджету на фінансування сил безпеки та оборони (5 мільярдів гривень цього року і майже 1 мільярд - минулого). А також залучаємо від партнерів і передаємо бійцям ту допомогу, за якою вони звертаються. Це і дрони, і радіостанції, аптечки, бронежилети, автівки та багато іншого. Підтримуємо наших захисників спільними зусиллями!» - написав Віталій Кличко.

У 2023 році Київ фінансує сили безпеки та оборони на 5 млрд гривень, а минулого року столиця виділила на допомогу захисникам майже 1 млрд грн.

Також Київ залучив від партнерів та передав 49 авто для рятувальників ДСНС, 85 мікроавтобусів та 10 авто для прикордонників, 5 вантажних авто підвищеної прохідності для полку «Азов». За кошти, залучені від благодійних організацій та донорів, столиця придбала для військових серверне, мережеве та проекторне обладнання, а також засоби зв’язку (на 2 млн грн). Такі цифри наведено у відео, яке опублікував Віталій Кличко.

Окрім того, Київ забезпечив бійців тисячами бронежилетів та аптечок, передає їм дрони, автівки, мобільні лазне-пральні комплекси, приціли, шоломи, радіостанції та продукти харчування.

Раніше повідомлялося, що за ініціативою мера Києва Віталія Кличко розмір допомоги Збройним силам з бюджету Києва цього року збільшено до 5 млрд грн. Крім того, столиця фінансово підтримує сім’ї захисників. Як повідомляв Кличко, у 2023 році міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» передбачено понад 555 мільйонів гривень на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям та їхнім сім’ям.