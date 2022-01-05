На що перетворився годинник на Майдані Незалежності в центрі Києва: відео

На електронному табло годинника на Будинку профспілок більшість часу демонструється реклама.
Головний годинник країни, розташований на Будинку профспілок у центрі Києва, більшість часу демонструє рекламу. Тому практично неможливо дізнатися, котра година та температура повітря в Києві.
Про це повідомила журналістка ТСН Наталія Нагорна у Facebook та оприлюднила відповідне відео.
Годинник показує рекламу морозива "Хрещатик", рекламу ЛУН тощо.
До того ж, частина реклами на табло демонструється настільки дрібним шрифтом, що не кожен може його роздивитися.
"Дізнатися, котра година і яка температура, в Києві стало практично неможливо", - зазначає журналістка, дивлячись на годинник.
Жінка близько трьох хвилин очікувала, поки на годиннику з'явиться дата та час.
Навіщо на #МайданНезалежності годинник. #жлобство от як воно єОпубліковано Natasya Nagorna Вівторок, 4 січня 2022 р.
Нагадаємо, у Києві пояснили, як врятувати споруду чи іншу пам'ятку, якщо до неї вже зганяють техніку.
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