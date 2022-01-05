На що перетворився годинник на Майдані Незалежності в центрі Києва: відео

На електронному табло годинника на Будинку профспілок більшість часу демонструється реклама.

Головний годинник країни, розташований на Будинку профспілок у центрі Києва, більшість часу демонструє рекламу. Тому практично неможливо дізнатися, котра година та температура повітря в Києві.

Про це повідомила журналістка ТСН Наталія Нагорна у Facebook та оприлюднила відповідне відео.

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Годинник показує рекламу морозива "Хрещатик", рекламу ЛУН тощо.

До того ж, частина реклами на табло демонструється настільки дрібним шрифтом, що не кожен може його роздивитися.

"Дізнатися, котра година і яка температура, в Києві стало практично неможливо", - зазначає журналістка, дивлячись на годинник.

Жінка близько трьох хвилин очікувала, поки на годиннику з'явиться дата та час.

Навіщо на #МайданНезалежності годинник. #жлобство от як воно є Опубліковано Natasya Nagorna Вівторок, 4 січня 2022 р.

Нагадаємо, у Києві пояснили, як врятувати споруду чи іншу пам'ятку, якщо до неї вже зганяють техніку.

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