На розмінування потрібно понад рік: Павлюк розповів, коли можна повертатись на Київщину

На розмінування потрібно понад рік: Павлюк розповів, коли можна повертатись на Київщину

Українські захисники готують нові рубежі, щоб стримати наступ окупантів у випадку повторної спроби оточити столицю.

У Київській області продовжують розміновувати населені пункти після того, як їх помінували російські вбивці. Також місцевим не рекомендують зараз повертатись на Київщину через загрозу повторного наступу РФ.

Про це під час телемарафону 11 квітня повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

"Ми всі зусилля зосередили на відбудову наших звільнених територій. Сподіваюсь, що наступної суботи ми запустимо міст біля Стоянки, який дасть можливість рухатись біля київської траси. Київська траса уже очищена від решти техніки та небезпечних боєприпасів, проте цього тижня вона буде закритою, тому що демонтажу потребує міст на Макарів: він буде розібраний, а тому до кінця тижня траса буде повністю очищеною, проте пропускна здатність буде меншою", - пояснив Павлюк.

Голова Київської ОВА додав, що розмінування області триватиме понад рік, оскільки окупанти залишили після себе багато "сюрпризів".

"Щодо розмінування, то роботи тривають: з кожним днем ми стикаємось з новими загрозами. Ми знаходимо багато незнешкоджених боєприпасів: і на дорогах, і у будинках. Є також міни-пастки та багато "сюрпризів". Робота триває. Думаємо у квітні-травні, а все залежить від того, що ми знайдемо під час розмінування, основні роботи будуть закінчені. До кінця травня ми сподіваємось, що основні маршрути та населені пункти будуть очищені, а решта території буде маркованою, зокрема те, де є небезпечні боєприпаси. Бо щоб розмінувати усю Київську область не вистачить навіть року. Я не раджу людям повертатись додому, оскільки ми не можемо забезпечити їхню безпеку", - сказав Павлюк.

Також наразі українські захисники готують нові рубежі, щоб стримати наступ окупантів у випадку повторної спроби оточити столицю.

"У нас також немає впевненості, що росіяни знову не спробують напасти на столицю. Тому зараз проводяться заходи щодо оборони. Готуються нові рубежі, щоб ми потужно зустріли противника та не дали йому змоги навіть наблизитись до Києва. І якщо наступ буде, то через пересування техніки місцеві будуть обмежені у пересуванні та евакуація не буде такою хаотичною, як це було 24 лютого. Але зараз створюється загроза для людей, які повертаються на Київщину", - пояснив Марченко.

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