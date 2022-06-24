На ремонті київського крематорію розікрали понад 700 тисяч гривень

На ремонті київського крематорію розікрали понад 700 тисяч гривень

У ході досудового розслідування встановлено, що вартість робіт та обсяги їх виконання не відповідають даним, зазначеним в офіційних документах.

На ремонті крематорію в Києві розікрали 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, підрядна організація на замовлення ритуальної служби СКП "Київський крематорій" була залучена до виконання робіт з капітального ремонту кремаційного корпусу крематорію та облаштування системи очищення повітря.

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Однак, не виконавши роботи у повному обсязі, підрядник вніс неправдиві відомості до актів виконаних робіт, а інженер комунального підприємства, який здійснював технічний нагляд, вказані акти затвердив. Після цього на рахунки підрядника було перераховано понад 4,5 мільйона гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що вартість робіт та обсяги їх виконання не відповідають даним, зазначеним в офіційних документах. Згідно висновку судово-економічної експертизи, столичному бюджету завдано збитків на суму понад 705 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт щодо підрядника скеровано до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті. Обвинувальний акт стосовно інженера вже розглядається в суді.

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