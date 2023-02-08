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На ремонт укриттів у Києві цього року спрямують понад 350 млн грн

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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Відремонтоване 2022 року сховище для 240 осіб, фото / КМДА / ©
Відремонтоване 2022 року сховище для 240 осіб, фото / КМДА / ©
Відремонтоване 2022 року сховище для 240 осіб, фото / КМДА / ©
Відремонтоване 2022 року сховище для 240 осіб, фото / КМДА / ©
Відремонтоване 2022 року сховище для 240 осіб, фото / КМДА / ©
Відремонтоване 2022 року сховище для 240 осіб, фото / КМДА / ©
Відремонтоване 2022 року сховище для 240 осіб, фото / КМДА / ©
Відремонтоване 2022 року сховище для 240 осіб, фото / КМДА / ©

У столиці відремонтують підвали у житлових будинках та споруди цивільного захисту для укриття мешканців Києва.

Цього року на капітальний ремонт підвальних приміщень житлових будинків у всіх 10 районах Києва для використання під найпростіші укриття передбачено понад 290 млн грн.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Окремо 61 млн грн передбачено на роботи у спорудах цивільного захисту ще в 4 районах – Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Святошинському.

За даними КМДА, 2022 року кількість захисних споруд цивільного захисту в Києві збільшили на 398 укриттів. Загалом на сьогодні у Києві є понад 4 тисячі укриттів різного виду. Знайти найближче укриття можна на мапі. Вона постійно оновлюється за результатами перевірок та інспекцій.

"Нагадуємо, якщо приватні заклади, що належать до фонду захисних споруд та нанесені на мапу укриттів, під час повітряної тривоги зачинені й не надають доступу для укриття людей, потрібно викликати поліцію, а також рятувальників КАРС "Київська служба порятунку", - зазначили в держадміністрації.

Нагадаємо, мешканця Києва засудили до 15 років ув'язнення за коригування ударів по столиці з "Градів" та "Смерчів" у березні 2022 року. Внаслідок цього обстрілу тоді загинули двоє людей.

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Дата публікації
Перегляди
124
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