На Подолі у Києві спалахнув історичний будинок: перші подробиці з масштабної пожежі (фото)

У Києві спалахнула масштабна пожежа – загорівся будинок на Подолі.

На відео, яке очевидці опублікували в соціальних мережах, видно, як полум’я охоплює частину будівлі.

"Пожежа спалахнула в Подільському районі, на вулиці Волоська, 5. Попередньо, горить відселена будівля. Пожежні підрозділи вже на місці та ліквідовують пожежу", – повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.

Причину займання з’ясовуватимуть правоохоронці.

До речі, будівля вважається пам'яткою житлової архітектури у стилі класицизму.

Будинок був побудований у 1833-1835 роках.

Полум’я охопило частину будівлі / Фото: із соцмереж

Громадський діяч і співзасновник пам’яткоохоронного хабу "Цегла" Дмитро Перов пише, що це підпал.

Пам'яткоохоронець Дмитро Петров пише, що це вже третій підпал цієї історичної будівлі

"Це вже третій підпал. Раніше будівля вже палала у 2018 та 2020 роках, після чого Департаментом охорони культурної спадщини КМДА неодноразово видавалися приписи на приведення будівлі в належний стан, чого виконано, звісно, не було. Тепер пам'ятка знову палає. Тож відповідно до ст. 21 ЗУ "Про охорону культурної спадщини", є всі підставити для її повернення у державну власність", – зазначив Перов.

Нагадаємо, в Києві один із найстаріших будинків Подолу оточили парканом.