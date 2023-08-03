На Подолі у Києві спалахнув історичний будинок: перші подробиці з масштабної пожежі (фото)

Будівля XIX століття вважається пам'яткою житлової архітектури у стилі класицизму.
У Києві спалахнула масштабна пожежа – загорівся будинок на Подолі.
На відео, яке очевидці опублікували в соціальних мережах, видно, як полум’я охоплює частину будівлі.
"Пожежа спалахнула в Подільському районі, на вулиці Волоська, 5. Попередньо, горить відселена будівля. Пожежні підрозділи вже на місці та ліквідовують пожежу", – повідомили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.
Причину займання з’ясовуватимуть правоохоронці.
До речі, будівля вважається пам'яткою житлової архітектури у стилі класицизму.
Будинок був побудований у 1833-1835 роках.
Громадський діяч і співзасновник пам’яткоохоронного хабу "Цегла" Дмитро Перов пише, що це підпал.
"Це вже третій підпал. Раніше будівля вже палала у 2018 та 2020 роках, після чого Департаментом охорони культурної спадщини КМДА неодноразово видавалися приписи на приведення будівлі в належний стан, чого виконано, звісно, не було. Тепер пам'ятка знову палає. Тож відповідно до ст. 21 ЗУ "Про охорону культурної спадщини", є всі підставити для її повернення у державну власність", – зазначив Перов.
Нагадаємо, в Києві один із найстаріших будинків Подолу оточили парканом.
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