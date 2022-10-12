На Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будують майже 30 років, виділили ще 183 млн гривень

Гроші на міст виділили, знявши з будівництва інші об'єкти транспортної інфраструктури.
На будівництво Подільсько-Воскресенського мосту в Києві, яке триває вже майже 30 років, виділили ще 183 мільйони гривень з міського бюджету.
Про це повідомила депутатка Євгенія Кулеба на своїй сторінці в Facebook.
Вона пояснила, щоб виділити ці кошти, з будівництва зняли інші об'єкти транспортної інфраструктури в столиці.
"От саме зараз, після вчорашнього терору в Києві, стало необхідно добудувати міст. Коли у нас відра, замість туалетів в шкільних укриттях і самих укриттів недостатньо", - обурилася депутатка.
Нагадаємо, "міст Кличка" у Києві витримав російську ракетну атаку і залишився майже неушкодженим. Ракета розірвалася недалеко від нього. Момент вибуху потрапив на відео.
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