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На Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будують майже 30 років, виділили ще 183 млн гривень

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На Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будують майже 30 років, виділили ще 183 млн гривень

Фото: УНІАН

Гроші на міст виділили, знявши з будівництва інші об'єкти транспортної інфраструктури.

На будівництво Подільсько-Воскресенського мосту в Києві, яке триває вже майже 30 років, виділили ще 183 мільйони гривень з міського бюджету.

Про це повідомила депутатка Євгенія Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

Вона пояснила, щоб виділити ці кошти, з будівництва зняли інші об'єкти транспортної інфраструктури в столиці.

"От саме зараз, після вчорашнього терору в Києві, стало необхідно добудувати міст. Коли у нас відра, замість туалетів в шкільних укриттях і самих укриттів недостатньо", - обурилася депутатка.

Нагадаємо, "міст Кличка" у Києві витримав російську ракетну атаку і залишився майже неушкодженим. Ракета розірвалася недалеко від нього. Момент вибуху потрапив на відео.

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